Varta: Unglaubliches Kursziel

Aktien des Batteriekonzerns Varta (WKN: A0TGJ5) steigen immer weiter: Am Donnerstag erreicht der SDAX-Wert bei 90,90 Euro einen neuen historischen Rekordstand. Commerzbank-Aktienexperte Stephan Klepp traut den Papieren eine Fortsetzung des Laufs zu. Das Kursziel hob er entsprechend an auf 110 Euro von 80 Euro.

Für den Ausbau der Produktionskapazitäten nimmt Varta 130 Millionen Euro in die Hand. Die Ankündigung des Unternehmens vom Dienstag (wir berichteten) hatte an der Börse zu einem Handelsrekord in der Varta-Aktie geführt. Vor zwei Tagen gingen Anteilsscheine im Wert von 34 Millionen Euro oder mehr als 400.000 Aktien über den Brokertresen – so viel wie nie zuvor. Seitdem wird die Kursrallye von gesteigertem Kaufinteresse begleitet.

Wenn es ein Index-Titel in den führenden deutschen Aktienindizes gibt, welcher der im Direktvergleich viel schwächer performenden DAX-Familie getrotzt hat, dann gibt es kaum ein Vorbeikommen an der Varta-Aktie, die sich mit Kursgewinnen von +265% seit Jahresbeginn exzellent präsentiert – es ging von 24,88 Euro auf 90,90 Euro.