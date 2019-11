Varta: Tatsächlich kein Märchen!

Weitere Suchergebnisse zu "Varta":

Es ist eine der überraschendsten Erfolgsgeschichten an der Deutschen Börse in diesem Jahr: Varta, erst seit Oktober 2017 an der Börse, legte in den zurückliegenden zwölf Monaten unfassbare 300 Prozent an Börsenwert zu. Im Laufe des Mittwochs war bei 112,60 Euro kurzzeitig ein neues Allzeithoch erreicht. Und der scheinbar märchenhafte Aufstieg von Varta könnte weitergehen, glaubt man Marktbeobachtern. Denn dahinter hinter ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



