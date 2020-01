Varta: Kühlen Kopf bewahren!

Weitere Suchergebnisse zu "Varta":

Turbulente Tage bei Varta (WKN: A0TGJ5): Dem Crash am Mittwoch infolge des negativen Analysten-Urteils der Commerzbank folgt heute die versöhnliche Nachricht von Unternehmensseite, dass der Konzern die Übernahme von "VARTA Consumer Batteries" erfolgreich abgeschlossen habe.

Am Mittwoch hatte eine Analystenstudie der Commerzbank erstmals in diesem medialen Ausmaß ein potenzielles Konkurrenzproblem von Varta mit chinesischen Batterieherstellern visibel gemacht (wir berichteten). So hätten Kunden ...



