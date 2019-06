Varta: Kaufkandidat oder nicht?

Weitere Suchergebnisse zu "Varta":

Wearables und Hearables boomen und so auch das Geschäft der Varta AG (WKN: A0TGJ5). Wenn es nach Chef Herbert Schein geht, steht das Beste erst noch bevor: „Wir stehen am Anfang eines großen Booms, von dem wir überproportional profitieren. Wir wachsen deutlich schneller als der Markt und erhöhen deswegen nochmals massiv unsere Produktionskapazitäten“, so Schein.

Die Varta-Aktie beeindruckt Anleger mit großer Stärke nach der Kapitalmaßnahme (wir berichteten), immerhin wurden mehrere Prozent des Grundkapitals der AG an neue Aktionäre „verteilt“. Insgesamt 104 Millionen Euro warb Varta letztlich für den Ausbau der Produktion von Mikrobatterien bei Investoren ein. Aktuell etabliert sich die Varta-Aktie bei einer Marktkapitalisierung von deutlich über 2 Milliarden Euro.

Gratis: Aktien-Tipp mit +500% Kurspotenzial Verpasse nie wieder +1.190%, +253% oder +128% Gewinn:

Abonniere jetzt kostenlos den SD Insider!

Weitere Hinweise zum Datenschutz. Du kannst Dich jederzeit aus dem Newsletter austragen - Deine Daten werden nicht weitergegeben.

Die Varta-Aktie weist eine fabulöse Kursperformance in den letzten 12 Monaten auf – von 23 Euro steigerte der Titel seinen Wert bis dato um +131,30% auf 53,20 Euro. Mutige Anleger setzen auf die Worte vom Vorstandsvorsitzenden Schein und gehen weiter mit!

In unserem großen Varta-Update liefern wir unsere Einschätzung zu Vartas Rolle im Lithiumboom.