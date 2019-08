VartaWas kommt nun, ?

Weitere Suchergebnisse zu "Varta":

Varta, ein Unternehmen aus dem Markt "Elektrische Komponenten und Ausrüstung", notiert aktuell (Stand 18:15 Uhr) mit 68.4 EUR stark im Plus (+1.33 Prozent), die Heimatbörse des Unternehmens ist Xetra.

Diese Aktie haben wir in 7 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Branchenvergleich Aktienkurs: Varta erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 192,05 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Elektrische Ausrüstung"-Branche sind im Durchschnitt um -0,51 Prozent gefallen, was eine Outperformance von +192,56 Prozent im Branchenvergleich für Varta bedeutet. Der "Industrie"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von -0,21 Prozent im letzten Jahr. Varta lag 192,26 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Buy"-Rating in dieser Kategorie.

2. Analysteneinschätzung: Für die Varta sieht es nach Meinung der Analysten, die in den vergangenen 12 Monaten eine Empfehlung ausgesprochen haben, wie folgt aus: Insgesamt ergibt sich ein "Hold", da 1 Buc, 1 Hold, 1 Sell-Einstufungen vorliegen. Der Blick auf den zurückliegenden Monat verrät. 1 Buy, 1 Hold- und 0 Sell-Empfehlungen liegen aus der jüngsten Zeit vor. Damit gilt die Aktie kurzfristig aus institutioneller Sicht als "Buy"-Titel. Interessant ist das Kursziel der Analysten für die Varta. Im Durchschnitt liegt dies in Höhe von 54 EUR. Das bedeutet, der Aktienkurs wird sich demnach um -20 Prozent entwickeln, da der Kurs zuletzt bei 67,5 EUR notierte. Dafür gibt es das Rating "Sell". Die Analysten-Untersuchung führt daher insgesamt zur Einstufung "Hold".

3. Technische Analyse: Der aktuelle Kurs der Varta von 67,5 EUR ist mit +74,92 Prozent Entfernung vom GD200 (38,59 EUR) aus Sicht der charttechnischen Bewertung ein "Buy"-Signal. Demgegenüber weist der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, einen Kurs von 54,44 EUR auf. Das bedeutet für den Aktienkurs, dass ein "Buy"-Signal vorliegt, da der Abstand +23,99 Prozent beträgt. Unter dem Strich wird der Kurs der Varta-Aktie als "Buy" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.