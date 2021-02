Varta: Gefahr für das Depot?

Weitere Suchergebnisse zu "Varta":

Die Börse ein Casino? Überall dort, wo die vermeintlich “bösen” Shortseller agieren und massiv investiert sind, greifen die Kleinanleger an. In der Hoffnung auf einen Short squeeze! So auch bei der Varta-Aktie. Denn für die Profis ist der Wert zu hoch bewertet. Sowohl die Konkurrenz in Sachen Mikrobatterien als auch die jüngsten Quartalsdaten lassen die Varta-Aktie eher als überbewertet erscheinen. So stuften ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!