Varta: Diese Widerstände müssen jetzt überwunden werden!

Weitere Suchergebnisse zu "TUI":

Die Varta-Aktie avancierte in den ersten Wochen des Jahres zu einem Überflieger. Der Kurs setzte den im Vorjahr begonnenen Anstieg fort und ging insbesondere in der zweiten Hälfte des Januars in eine steile Rallye über. Der Erfolg dieser Mühe war das neue Allzeithoch bei 181,30 Euro, das am 28. Januar ausgebildet wurde.

Seitdem bestimmt eine Konsolidierung das Bild. Sie hat ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung