Varta: Darum ist die Aktie zurzeit kein Kaufkandidat!

Weitere Suchergebnisse zu "Varta":

Die Aktie des Batteriespezialisten Varta befindet sich seit einigen Monaten in einer Konsolidierung, in der sich weder Bären noch Bullen entscheidend positionieren können. In dieser Woche wurde man Zeuge dieser Unentschlossenheit. Zunächst geriet der Kurs kräftig unter Druck und setzte auf der 100-Euro-Marke auf. Dies war die Reaktion auf eine doppelte Herabstufung durch das Brokerhaus Stifel Europe.

Der zuständige Analyst hatte die ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung