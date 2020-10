Varta: Darum ist die Aktie zurzeit kein Kauf!

Weitere Suchergebnisse zu "Varta":

Die Aktie des deutschen Batterieherstellers Varta hat sich nach dem Corona-Crash zunächst sehr positiv entwickelt. Ein mehrmonatiger Kursanstieg gipfelte Anfang September in einem Hoch bei 138,70 Euro. Das war der höchste Stand seit der Neuemission im Oktober 2017. Die letzten Wochen haben den Kurs aber wieder etwas zurückkommen lassen, was vor allem an einer Gruppe von Shortsellern liegt. Im Bereich der ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



