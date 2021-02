Varta: Chapeau!

Weitere Suchergebnisse zu "Varta":

100 Millionen Euro will Varta (WKN: A0TGJ5) an seine Aktionäre ausschütten, den überwiegenden Teil als Sonderdividende. Aufgrund des erfolgreichsten Geschäftsjahres in seiner 135-jährigen Firmengeschichte kann sich der Batteriehersteller das leisten.

Je Aktie bedeutet das für Anteilseigner eine Auszahlung von 2,50 Euro. Dass Varta die Dividendenzahlung aufnimmt, ist nicht überraschend, denn bereits zur letztjährigen Hauptversammlung hatte das Unternehmen eine Gewinnbeteiligung ...





