Varta: Begeisterung kommt später!

Weitere Suchergebnisse zu "Varta":

Der von viele prognostizierte Aufschwung bei Varta ist am Montag zunächst ausgeblieben. Trotz einer am Wochenende vermeldeten Kooperation mit dem FC Bayern München ging es mit den Papieren des Batterieproduzenten sogar abwärts, von 75,90 auf 74,60 Euro. Am Dienstag allerdings konnte sich die Varta-Aktie im frühen Handel deutlich verbessern, zunächst um mehr als drei Prozent auf bis zu 77,00 Euro. An ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung