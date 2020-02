Varta – Ausgesprochen schwach!

Weitere Suchergebnisse zu "Varta":

In wenigen Tagen wissen die Börsianer mehr! Am 18. Februar präsentiert Varta seine vorläufigen Jahreszahlen. Dann wird sich entscheiden, ob sich der jüngste Kurseinbruch weiter fortsetzt. Aus der Sicht des Chartanalysten ist dies das wahrscheinlichste Szenario! Denn obwohl der Gesamtmarkt bullish tendiert, können sich die Titel der Varta AG lediglich an ihrer 200-Tage-Linie stabilisieren. Und deutliche Erholungen oder eine klare Ablösung ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung