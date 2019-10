Varta: Auf dem Weg zur runden 100-Euro-Marke?

Weitere Suchergebnisse zu "Varta":

Zuletzt hatten wir mit einer Trading-Idee vom 04. August mit Varta ISIN: DE000A0TGJ55 einen mäßigen Erfolg, weil wir zur Gewinnmitnahme geraten hatten. Im Express-Service hatten wir einen Einstiegkurs und ein Hebel-Produkt dafür genannt. In unserer Stellungnahme an die Abonnenten vom gleichen Tag hatten wir geschrieben: „Jetzt wird es spannend wie die Zahlen am Dienstag aussehen. Wir gehen von guten Zahlen aus ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung