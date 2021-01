Varta-Aktie: Das wird richtig spannend!

Weitere Suchergebnisse zu "Varta":

An der Börse startet das neue Jahr eher gemächlich, da die hiesigen Märkte ganze vier Tage am Stück geschlossen waren. Vor dem Jahreswechsel gab es noch die eine oder andere sehr erfreuliche Entwicklung zu sehen. So auch bei der Varta-Aktie, die im Dezember noch zu einer echten Rallye ausholte.

Um respektable 7,3 Prozent konnten die Anteile des Batteriekonzerns sich binnen vier Wochen ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung