Varta-Aktie: Das war wohl zu früh

Weitere Suchergebnisse zu "Varta":

Enttäuschende Zahlen brachten die Varta-Aktie zum straucheln. Am Freitag intraday jedoch zumindest eine Stabilisierung, die zum Wochenanfang weiter anhält. Die Varta-Aktie notiert bei rund 111 Euro. nschluss auf Talfahrt. Zeitweise ging es am Freitag unter 100 Euro zurück. Immerhin notierte der Wert noch am

Ein wirklich dickes Plus oder gar eine nennenswerte Gegenbewegung ist somit nicht zu beachten. Dabei scheinen private Anleger ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung