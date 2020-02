Varta Aktie: In vier Tagen kommt der Knaller!

Weitere Suchergebnisse zu "Varta":

Varta wird in vier Tagen, am 18. Februar 2020, die wichtigsten Fakten zum Jahresabschluss für 2019 präsentieren. Dies dürfte ein Knaller werden, so Analysten. Bezogen auf den Aktienkurs erwarten hier einige Analysten die Einschätzung, dass die Aktie letztlich zu tief bewertet ist – sogar deutlich zu tief.

Denn: Varta hat bis dato das Problem, dass der Wert durch zwei Commerzbankstudien nach unten ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung