Varta-Aktie: Das sollte man wissen!

Weitere Suchergebnisse zu "Varta":

Man kann nicht alles haben: also zum Beispiel eine unerwartet deutlich gestiegene Marge und ein großes Umsatzplus. Beides ist demnach beim Batteriekonzern Varta laut eines Berichts auf „boerse-online“ der Fall. Die Quartalszahlen von Varta bieten demzufolge ein differenziertes Bild. Denn in Sachen Umsatz etwa – nur ein leichtes Plus von 2,9 Prozent – sei Varta unter den Erwartungen geblieben. Anders dagegen ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung