Varta Aktie: Ein satter Sprung!

Die Aktie von Varta stach im Handel am Montag aus dem MDax heraus: Während der Index bis zum Börsenschluss insgesamt leicht nachgab, machten die Papiere des Batterieherstellers im Laufe des Nachmittags einen satten Sprung nach oben. Am Handelsplatz Stuttgart überwand die Varta-Aktie nach 17 Uhr gar wieder die Marke von 70 Euro – ein Plus von mehr als elf Prozent. Was ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



