Varta-Aktie mit neuem Rekordhoch: SD-Leser kassieren +117%!

Das war eine kurze Konsolidierungsphase: Die Varta-Aktie (WKN: A0TGJ5) schließt heute bei 93,00 Euro (+2,76%) auf einem neuen All-Time-High. Der bisherige Rekordstand datiert von gestern bei 90,50 Euro. Ausgehend von 41 Euro, bei denen wir zum Einstieg trommelten, liegen unsere Follower nun +117% vorn.

SD-Leser feiern Verdoppler in Serie: Neben Varta und unserem 100%-Digitalisierungs-Profiteur-Tipp Vectron Systems entfaltete auch unsere „Aktie des Jahres“ zeitnah nach unserer Empfehlung ihr Potenzial mit einer zwischenzeitlichen Kursverdopplung. Warum wir besonders hier wieder positiv in die nächsten Monate blicken, erfahren Sie in unserem brandneuen Update.