Varta Aktie: Der nächste Schritt in Richtung 100 Euro kommt….

Varta hat am Montag mit einem Rücksetzer um etwa 1 % einen kleinen Dämpfer erlitten. Dieser fiel allerdings marktkonform aus, da etwa der Dow Jones zum Handelsende auch in dieser Größenordnung verloren hatte. Es ist demnach nichts passiert, so die Meinung von Analysten und Investoren. Die Aktei ist weiterhin in einem sehr starken Zustand. Es ist eine Frage der Zeit, bis ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



