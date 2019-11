Varta Aktie: Der nächste Hammer!

Weitere Suchergebnisse zu "Varta":

Varta lieferte am Mittwoch gleich den nächsten Hammer. Die Aktie marschiert und marschiert. Das nächste Allzeithoch ist erreicht. Es wäre nicht verwunderlich, wenn der Wert gleich in den kommenden Tagen weitere Rekorde erreicht. Schafft die Aktie beispielsweise den Sprung über die Marke von 110 Euro, könnte es sofort in Richtung von 125 Euro, möglicherweise auch 150 Euro aufwärts gehen, erwarten die ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



