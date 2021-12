Varta-Aktie: Das muss jetzt gelingen!

Weitere Suchergebnisse zu "Varta":

Die Varta-Aktie hat in diesem Jahr nicht unbedingt als High Flyer von sich reden gemacht. Zwar wurde der Kurs zu Jahresbeginn und zur Mitte des Jahres stark nach oben gekauft, die Gewinne in der Folge aber wieder abgegeben. Das lag sicherlich auch an den enttäuschenden Quartalszahlen, die die Erwartungen verfehlten. Daher notiert die Aktie auf Jahressicht trotz der zwischenzeitlichen Anstiege aktuell ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung