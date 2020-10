Varta-Aktie: Das kommt genau zur richtigen Zeit!

Weitere Suchergebnisse zu "Varta":

Auch wenn die Varta-Aktie sich derzeit längst nicht mehr so stark wie noch im Juli aufwärts bewegt, so befindet sich das Papier dennoch auf einem sehr ansehnlichen Niveau. Am Dienstag machten die Bullen überdeutlich, dass sie dieses zu verteidigen gedenken. Zugewinne von rund 4,9 Prozent inmitten einer sehr gedrückten Stimmung an den Märkten sind ein klares Signal. Es gelingt den Bullen ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



