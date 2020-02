Varta Aktie: Deshalb könnte es in Kürze wieder nach Norden gehen!

Weitere Suchergebnisse zu "Varta":

Varta Aktie | ISIN:DE000A0TGJ55 | WKN:A0TGJ5

Aktuelle Situation im Tageschart in Euro: Dieses Wertpapier befindet sich immer noch im Konsolidierungsmodus. Allerdings sollte diese in Kürze zu Ende gehen, sodass eine Aufwärtsbewegung einsetzten kann. Denn seit Anfang Dezember sehen wir bei der Varta Aktie einen 5 welligen Abwärtsimpuls. Demnach ist die fünfte Welle gerade am Laufen und ein Dip unter 72,60 noch möglich ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



