Varta-Aktie: Das könnte bitter enden!

Ein Kursverlust von 0,7 Prozent scheint auf den ersten Blick nichts zu sein, worüber man sich ernsthaft Sorgen machen müsste. Bei der Varta-Aktie sah das im frühen Handel am Donnerstag aber etwas anders aus. Das Papier begab sich mit den an und für sich überschaubaren Abschlägen in gefährliches Niveau.

Mit einem Rutsch um 0,80 Euro landete der Titel erneut unter der 130-Euro-Linie.



