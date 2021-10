Varta-Aktie: Ein klarer Ausbruch – und jetzt?

Weitere Suchergebnisse zu "Varta":

Varta ist zuletzt mit einigen positiven Nachrichten aufgefallen. Der Konzern will im Konzert der E-Fahrzeuge mitspielen. Dies wiederum hat zuletzt für Aufsehen und zumindest einige Punkte an den Aktienmärkten gesorgt. Die Notierungen sind dabei um immerhin gut 13 % in einem Monat nach oben geschoben worden. Aktuell sah es am Donnerstag weniger erfreulich aus. Die Aktie verlor 1,3 %. Ist dies ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



