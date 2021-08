Varta-Aktie: Das ist jetzt wichtig!

Weitere Suchergebnisse zu "Varta":

Die Varta-Aktie strebt weiter unvermindert nach oben und hat sich nun ganz dicht an das Februar-Hoch von 168,50 Euro herangeschoben. Am Dienstag startet das Papier mit Kursgewinnen in den Tag und erreicht im frühen Handel Höchstkurse von 165,90 Euro. Im Laufe des Vormittags dreht der Wert aber wieder nach unten und steht aktuell bei 161,85 Euro. Die zunehmende Bärenstärke könnte mit ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



