Varta Aktie: Das ist ein echter Turnaround-Kandidat!

Varta ist in den vergangenen Tagen massiv nach unten durchgereicht worden. In den kommenden Tagen kann sich die Aktie wieder erholen. Es wäre nicht überraschend, käme es zu einem sehr großen Turnaround. Das Potenzial beträgt zumindest 30 % und mehr, so Analysten.

Hintergrund des Kursverfalls

Der Hintergrund des Kursverfalls der Aktie ist weiterhin lediglich eine Studie der Commerzbank, wonach das Unternehmen zahlreiche Kunden



