Varta-Aktie: Deshalb ist der Wert gedeckelt!

Weitere Suchergebnisse zu "Varta":

An der Börse wird Zukunft gehandelt. Und die Zukunft für die Varta-Aktie sieht auf den ersten Blick wirklich gut aus. Das Geschäft mit den kleinen Batterien, den Mikrobatterien für diverse elektronische Produkte, so auch den Kopfhörern, brummt. Varta will daher endlich auch eine Dividende ausschütten. 2,50 Euro je Aktie ist geplant für das Geschäftsjahr 2020.

Die Hauptversammlung der Varta AG ist für ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung