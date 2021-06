Varta-Aktie: Das ist der Stand der Dinge!

Weitere Suchergebnisse zu "Varta":

Die Aktie des deutschen Batteriekonzerns Varta offenbart in den letzten Wochen deutliche Aufwärtsimpulse. Seit Mitte Mai zeigt die Kurve nach oben. Nun ist es gelungen, den Widerstandsbereich zwischen 134 und 137 Euro zu durchbrechen, nachdem es zum Auftakt in die neue Woche an dieser Stelle noch leichte Verluste gegeben hatte. Damit steht einer weiteren Aufwärtsbewegung in Richtung der Hochpunkte aus dem ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung