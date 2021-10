Varta-Aktie: Das ist ein Boden

Weitere Suchergebnisse zu "Varta":

Anfang Oktober testete die Varta-Aktie nochmals das Tief vom September. Recht erfolgreich verlief dieser Test. Denn eine lange weiße Tageskerze spiegelt die kräftige Kauflaune der Anleger wider. Die Aussichten für Varta werden wieder positiver eingeschätzt.

Dabei spielt sicherlich auch die Hinwendung des Unternehmens hin zur E-Mobilität eine Rolle. Varta will in den Markt mit großen Fahrzeug-Akkus einsteigen und seine bisherige Erfahrung in



