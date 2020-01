Varta Aktie: Der große Schwindel!

Weitere Suchergebnisse zu "Varta":

Varta hat sich am Dienstag etwas erholt. Die Aktie konnte einen kleinen Aufschlag in Höhe von 0,4 % für sich verbuchen und bewegte sich im Rahmen des Marktes. Nur: Schon kursierten Meldungen, der Wert erhole sich bereits wieder. Dies ist auf Basis der aktuellen Daten ein großer Schwindel. Denn in den zurückliegenden 1,5 Tagen stand allenfalls eine Konsolidierung auf dem Niveau ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



