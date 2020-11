Varta Aktie: Das große Rätselraten!

Weitere Suchergebnisse zu "Varta":

Die Aktie von Varta schien in der zurückliegenden Woche auf einem sehr guten Weg: 116,70 Euro waren die Papiere des Batterieherstellers am vorvergangenen Freitag zum Handelsschluss wert, am Donnerstag notierte die Varta-Aktie kurz nach Handelsbeginn mehr als acht Prozent höher bei 127,00 Euro. Doch dann begann der Abverkauf, binnen weniger Stunden stürzten die Papiere auf rund 116 Euro. Ins Wochenende verabschiedete ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung