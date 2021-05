Varta-Aktie: In einer Woche geht es los?

Weitere Suchergebnisse zu "Varta":

Die Anleger nehmen eine abwartende Haltung bei der Varta-Aktie ein. Die Umsätze auf der Handelsplattform Xetra sind recht überschaubar. Bei fallenden Kursen jedoch steigt das Volumen doch etwas an. Seit einem Top am 27. April bei 130 Euro ist der Wert allerdings im abrutschen. Die Kurse verlaufen seit Mitte März 2021 in einer Seitwärtsbewegung. Die Oberkante dieser Range darf im Bereich 130 ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!