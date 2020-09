Varta-Aktie: Das dürfte für gute Laune sorgen!

Weitere Suchergebnisse zu "Varta":

Die Varta-Aktie befindet sich seit Monaten in einem anhaltenden Aufwärtstrend. Enorm profitieren konnte der Batterienhersteller vom Boom kabelloser Kopfhörer und ähnlicher Geräte. Kürzlich bestätigte auch Apple selbst, was vielen schon lange klar war. Varta zählt zu den Zulieferern des iPhone-Herstellers und die Auftragsbücher dürften auf unbestimmte Zeit gut gefüllt sein. Die Erfolgswelle scheint heuer das nächste Level zu erreichen. Was zum ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



