Varta Aktie: Das dürfte Probleme geben!

Der Kurs der Aktie Varta steht am 24.01.2022, 20:13 Uhr an der heimatlichen Börse Xetra bei 88 EUR. Der Titel wird der Branche "Elektrische Komponenten und Ausrüstung" zugerechnet.

In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses Varta auf Basis von insgesamt 8 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.

1. Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend negativ. An drei Tagen war die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt, während an zehn Tagen die negative Kommunikation überwog. In den vergangenen Tagen unterhielten sich die Anleger ebenfalls verstärkt über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Varta. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Sell". Statistische Auswertungen auf der Basis großer historischer Datenmengen haben einen Überhang von Verkaufsignalen ergeben in den letzten zwei Wochen. Konkret handelte es sich um 6 "Sell"-Signale (bei 0 "Buy"-Signal) auf der Basis der Kommunikation, was zu einer "Sell" Bewertung dieses Kriteriums führt. Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Sell"-Einschätzung.

2. Analysteneinschätzung: Geht es nach der langfristigen Meinung von Analysten, dann wird die Varta-Aktie die Einschätzung "Sell" erhalten. Insgesamt liegen folgende Bewertungen vor: 0 Buy, 3 Hold, 4 Sell. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Varta vor. Schließlich ist auch das Kursziel der Analysten für die Bewertung der Aktie insgesamt interessant. Dieses wird bei 103,5 EUR angesiedelt. Damit würde die Aktie künftig eine Performance von 7,01 Prozent erzielen, da sie derzeit 96,72 EUR kostet. Diese Entwicklung führt zur Einstufung "Buy". Für die gesamte Analysteneinschätzung vergeben wir als Redaktion insgesamt das Rating "Hold".

3. Dividende: Varta schüttet gegenüber dem Durchschnitt der Branche Elektrische Ausrüstung auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 2,34 % und somit 1,89 Prozentpunkte weniger als die im Mittel üblichen 4,22 % aus. Der Ertrag ist somit niedriger und führt zur Einstufung "Sell".