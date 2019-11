Varta Aktie: Der absolute Highflyer!

Weitere Suchergebnisse zu "Varta":

Varta ist am Freitag der vergangenen Woche massiv um gut 3,5 % nach unten gefallen. In erster Linie sehen Analysten darin jedoch kein Problem. Der Wert sollte in den kommenden Wochen die Chance haben, neue Höchstkurse zu erreichen. In der abgelaufenen Woche hat die Aktie bereits den höchsten Punkt aller Zeiten markiert. Insofern sehen Analysten in dem Kursrückgang offenbar lediglich eine ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



