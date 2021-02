Varta-Aktie: Zurück zur Normalität?

Weitere Suchergebnisse zu "Varta":

An der Börse wird die Varta-Aktie schon seit einiger Zeit als eine Art Geheimtipp gehandelt. Nicht wenige setzen auf ein enormes Wachstumspotenzial mit kleinsten Batterien, wie sie etwa in den AirPods von Apple zum Einsatz kommen. Was wir in den letzten Wochen an Kurssprüngen zu sehen bekamen, war allein damit aber nicht zu erklären.

Ende Januar schoss das Papier von rund 120



