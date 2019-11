Varta Aktie: Das Wunder hält an!

Weitere Suchergebnisse zu "Varta":

Varta hat – erneut – eine unglaubliche Kursexplosion hingelegt. Am Dienstag gewann der Wert schnelle gut 5,6 % und konnte sich deutlich über einer wichtigen Marke etablieren. Der Kurs lässt sich wohl auch in den kommenden Wochen kaum aufhalten. Chartanalysten sind der Ansicht, dass jetzt keine Hindernisse mehr in Sicht seien.

Varta: Das Momentum stimmt

Die Aktie hat mittlerweile einen extrem starken Aufwärtstrend



