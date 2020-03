Varta-Aktie: Wie sollten sich Anleger nun verhalten?

Weitere Suchergebnisse zu "Varta":

Nach den massiven Verlusten vom Montag konnte der DAX am Dienstag zwischenzeitlich zulegen, beendete den Handel aber wieder leicht im Minus. Vermutlich wird die starke Volatilität auch in den nächsten Tagen bestehen bleiben, da die Anleger zutiefst verunsichert sind. Momentan vergeht kein Tag, an dem es nicht neue Horrormeldungen gibt: die Ausbreitung des Coronavirus schreitet rapide voran mit unabsehbaren Folgen für ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung