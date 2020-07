Varta-Aktie: Wie sollten die Anleger mit dieser Situation umgehen?

Weitere Suchergebnisse zu "Varta":

Der Kurs der Varta Aktie fiel in der letzten Woche, obwohl vergleichsweise positive Neuigkeiten die Medien bestimmten. Zuerst hat das Unternehmen die Prognose für dieses Jahr nicht nur bestätigt, sondern sogar angehoben. Zweitens hat das Unternehmen auch eine Staatsförderung für ca. 400 Millionen Euro erhalten, um in Elektrobatterien zu investieren. Was man wissen muss: Etliche Shortseller haben sich bei der Aktie ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung