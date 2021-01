Varta Aktie: Wie neu geboren!

Weitere Suchergebnisse zu "Varta":

Bis nach dem Wochenende war die Aktie von Varta enorm unter Druck geraten. Von 131,70 Euro noch in der vorvergangenen Woche waren die Papiere des Batterieherstellers auf 111,10 Euro an diesem Montag zurückgefallen. Offensichtlich hatten die bekanntgewordenen Pläne von Samsung und LG, ebenfalls in die Produktion von Mikrobatterien einzusteigen, die Anleger verunsichert. Doch in dieser Woche ist bei Varta alles anders,



