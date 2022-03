Varta-Aktie: Weltmarktführer!

Weitere Suchergebnisse zu "Varta":

Der Krieg in der Ukraine hat die die Börsen in aller Welt in Unruhe versetzt – und die allermeisten Titel nach unten gerissen. Da machte auch die Aktie von Varta keine Ausnahme: Auf bis zu 81 Euro fielen die Papiere des Batterie-Konzerns am Donnerstag der vorigen Woche. Seitdem aber hat sich einiges getan: Am Handelsplatz Frankfurt notiert die Varta-Aktie am Dienstagmorgen ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



