Varta-Aktie: Weiterhin auf dem Vormarsch?

Weitere Suchergebnisse zu "Varta":

Die Varta-Aktie will in ihrer derzeit laufenden Rallye einfach nicht nachlassen. Im frühen Handel am Dienstag konnte der Titel bis auf 165,85 Euro im Hoch ansteigen und damit schon am 6-Monats-Hoch bei 166,40 Euro kratzen. Auf Monatssicht blicken die Aktionäre bereits auf Zugewinne in Höhe von 20,5 Prozent.

Diese Entwicklung ist erstaunlich, da zu Jahresbeginn noch viele negative Stimmen zu hören waren ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung