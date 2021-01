Varta Aktie: Was steckt hinter dem Wahnsinnshype?

Weitere Suchergebnisse zu "Varta":

Anleger von Varta haben ihren Augen kaum getraut. Die Aktien des eigentlich mäßig aufregenden Batterieherstellers schießen seit Tagen in die Höhe. Schon in der vergangenen Woche war ein Aufwärtstrend zu erkennen. Am Montag dann stieg der Kurs um üppige 9,5 Prozent, auch in den darauffolgenden Tagen ging es deutlich bergauf.

Gestern Abend schlossen Varta im Xetra-Handel sogar 14,2 Prozent fester.



