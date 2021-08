Varta-Aktie: Was ist jetzt zu tun?

Weitere Suchergebnisse zu "Varta":

Die Varta-Aktie hat in den vergangenen drei Tagen erhebliche Verluste hinnehmen müssen. Nachdem der Kurs am Donnerstag um fast 7 Prozent abschmierte und am Freitag Abschläge von über 10 Prozent hinzukamen, sackte der Wert zum Auftakt in die neue Woche um weitere knapp 8 Prozent ab. Beim Stand von 122,85 Euro wurde ein neues 10-Wochen-Tief erreicht. Für den Kursrutsch verantwortlich ist ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



