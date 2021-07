Varta-Aktie: Was ist jetzt zu tun?

Weitere Suchergebnisse zu "Varta":

Die Aktie des Batterieproduzenten Varta befindet sich in einer intakten Aufwärtsbewegung, musste Ende Juni aber einen kleinen Rücksetzer verkraften. Dabei kam es zum Test der charttechnischen Unterstützung bei 130 Euro. Dieser Test verlief erfolgreich und sorgte für einen Turnaround. In der vergangenen Woche konnte der Kurs wieder bis auf 143,45 Euro vorpreschen, zum Auftakt in die neue Woche ging es in ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



