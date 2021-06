Varta-Aktie: Was ist jetzt zu tun?

Weitere Suchergebnisse zu "Varta":

Die Varta-Aktie hat in den letzten Tagen wieder mit Abgaben zu kämpfen. Nachdem es bereits am Freitag um mehr als 4 Prozent abwärts gegangen war, bestimmen auch zum Auftakt in die neue Woche die Bären das Geschehen. Die Aktie verliert weitere 2,85 Prozent an Wert und erreicht im Tagesverlauf ein neues 2-Wochen-Tief bei 126,90 Euro. Dabei hatte sich die Aktie zuletzt ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung