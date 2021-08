Varta-Aktie: Was ist jetzt noch drin?

Weitere Suchergebnisse zu "Varta":

Die Varta-Aktie zeigt seit Anfang Juli starke Aufwärtstendenzen und hat sich in den letzten Tagen über den Widerstand bei 145,95/146,25 Euro geschoben. Auch am Donnerstag geben die Bullen den Ton, was dazu führt, dass eine im Februar entstandene Kurslücke (Gap down) zwischen 153,80 und 145,40 Euro nun vollständig geschlossen werden konnte. Aktuell notiert der Anteilsschein bei 158,60 Euro. Damit rücken die ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



