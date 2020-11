Varta Aktie: Was ist eigentlich IoMT?

Weitere Suchergebnisse zu "Varta":

IoT – Internet of Things, das ist vielen inzwischen ein Begriff. Aber was ist denn IoMT? Dieser Begriff wurde in einer aktuellen Pressemitteilung von Varta verwendet. Da geht es um die derzeit stattfindende Messe „Virtual Copamed 2020“. Diese Veranstaltung begann demnach am 16. November und soll noch bis zum 19. November laufen – rein virtuell. Da geht es auch um das ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung